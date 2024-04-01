В Хабаровском крае из-за снега ограничили движение автобусов

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке автомобильной дороги "Подъезд к рабочему посёлку Горный" в Солнечном районе Хабаровского края временно остановлено движение автобусов категории М2 и М3 по решению сотрудников регионального управления ГИБДД России.
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