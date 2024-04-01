Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 844 подписчика

В Хабаровском крае из-за снега ограничили движение автобусов

В Хабаровском крае из-за снега ограничили движение автобусов

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке автомобильной дороги "Подъезд к рабочему посёлку Горный" в Солнечном районе Хабаровского края временно остановлено движение автобусов категории М2 и М3 по решению сотрудников регионального управления ГИБДД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх