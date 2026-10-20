Выйти на этот показатель рассчитывают к 2032 году. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Дальний Восток».
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