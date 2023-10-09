Рубль в начале осени оказался самой недооцененной валютой среди стран G20

Наиболее недооцененной валютой в странах Большой двадцатки (G20) в начале осени 2023 года оказался российский рубль, пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и стакана колы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии