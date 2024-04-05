В США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ

Архив США: НАТО в 1992 году обещало, что не будет вмешиваться в дела России НАТО не собиралось вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ после распада СССР, о чем говорил бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер.
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