SHAMAN поцеловался с фанаткой на концерте - видео

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, сегодня является не только одним из самых высокооплачиваемых и любимых россиянами артистов, но и признанным лидером отечественной эстрады.
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