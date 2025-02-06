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Мода и Шоу-бизнес

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Чего нельзя делать 7 февраля, чтобы в дом не пришла беда

В пятницу, 7 февраля, верующие волгоградцы вспоминают Григория Богослова. Церковный деятель Григорий получил превосходное по меркам своего времени образование, принял крещение осознанно во взрослом возрасте и прославился своими поэтическими проповедями.

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