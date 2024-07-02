Врач Малышева рассказала, что болгарский перец улучшает зрение

ШКИПЕР Вот интересно, а кто то ещё смотрит её ( Малышевой ) передачу и верит ей ?

вл валерий лисицын Эта Малышева языком молотить научилась так что равных ей нет. "Знает" больше чем все медицинские институты все вместе взятые. За деньги и партию Хосе из оперы Бизе споёт.😄