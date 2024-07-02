Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале назвала неожиданную пользу болгарского перца.
Врач Малышева рассказала, что болгарский перец улучшает зрение
Комментарии
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ШКИПЕР
Вот интересно, а кто то ещё смотрит её ( Малышевой ) передачу и верит ей ?
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16 час.
вл
валерий лисицын
Эта Малышева языком молотить научилась так что равных ей нет. "Знает" больше чем все медицинские институты все вместе взятые. За деньги и партию Хосе из оперы Бизе споёт.😄
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Малышева нашла панацею это перец! Теперь все станут зрячие и хорошо видящие! А до этого то никто и не догадался !!! Нобелевскую премию ей!
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15 час.
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