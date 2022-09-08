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Вице-президент ФТР Селиваненко оценил выход Хачанова в полуфинал US Open

Вице-президент ФТР Селиваненко оценил выход Хачанова в полуфинал US Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что удивлен слишком громкими словами в адрес Карена Хачанова, ведь теннисист и до выхода в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open) мог похвастаться высокими результатами.

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