В среду в Архангельске отметят День Новодвинской крепости

Праздник пройдёт во внутреннем дворе историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы»Праздник пройдёт во внутреннем дворе историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы»Концертная программа, экскурсии и научно-популярные лекции — от исторических до ботанических, интерактивные площадки для детей и взрослых, мастер-классы — все это создаст неповторимую атмосферу праздника первой каменной бастионной крепости России.
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