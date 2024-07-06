В среду в Архангельске отметят День Новодвинской крепости

Праздник пройдёт во внутреннем дворе историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы»Праздник пройдёт во внутреннем дворе историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы»Концертная программа, экскурсии и научно-популярные лекции — от исторических до ботанических, интерактивные площадки для детей и взрослых, мастер-классы — все это создаст неповторимую атмосферу праздника первой каменной бастионной крепости России.