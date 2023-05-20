smi.today

4 340 подписчиков

Кадыров: Благодаря Путину решаются самые трудные задачи в регионах

Кадыров: Благодаря Путину решаются самые трудные задачи в регионах

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что глава Российской Федерации Владимир Путин является чутким и отзывчивым человеком, который помогает в решении наиболее сложных проблем в регионах государства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх