Кадыров: Благодаря Путину решаются самые трудные задачи в регионах

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что глава Российской Федерации Владимир Путин является чутким и отзывчивым человеком, который помогает в решении наиболее сложных проблем в регионах государства.
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