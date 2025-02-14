Вице-президент США: «Европа отошла от наших общих ценностей» 

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс подверг жесткой критике Евросоюз, отметив, что Европа отошла от общих с США ценностей, и главные угрозы для Европы сегодня - это проблемы внутри самого ЕС.
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