Даниил Серохвостов: «Думаю, покажу на Кубке России хороший результат. По-моему, я на пике формы»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился ожиданиями от финала Кубка России, который стартует в Уфе.

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