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Петербургский дневник

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На перегоне «Назия — Жихарево» 72-летний мужчина попал под поезд

На перегоне «Назия — Жихарево» 72-летний мужчина попал под поезд

Пострадавший выжил, он в больнице В Кировском районе Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования пешехода на перегоне Назия-Жихарево, сообщает 19 февраля пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

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