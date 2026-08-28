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Татар-информ

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Татарстанцы стали чаще покупать в ипотеку студии

Татарстанцы стали чаще покупать в ипотеку студии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Доля малогабаритных квартир в ипотечных сделках в Татарстане за год выросла с 8,6% до 10,4%, подсчитали аналитики сервиса «Домклик».

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