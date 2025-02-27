Набиуллина объяснила, почему внедрение цифрового рубля пройдет позже

Широкое внедрение цифрового рубля откладывается и будет осуществляться после анализа результатов пилотного проекта и дополнительной подготовки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 27 февраля на конференции «Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка».
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