Австралия заявила о самой сложной ситуации в АТР за последние десятилетия

Регион Индийского и Тихого океанов сталкивается с самой сложной ситуацией за последние десятилетия. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Токио на встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.
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