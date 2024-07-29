Австралия заявила о самой сложной ситуации в АТР за последние десятилетия

Регион Индийского и Тихого океанов сталкивается с самой сложной ситуацией за последние десятилетия. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Токио на встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.