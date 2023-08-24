Метапортреты Бродского и Окуджавы покажут в катакомбах: в Петрикирхе откроется выставка Валентина Самарина

Валентин Самарин начал заниматься абстрактной фотографией в 70-е годы прошлого века. В отличие от большинства современников, которые стремились контролировать все этапы производства фотографии, Самарин освобождает свои снимки от всех ограничений.
Валентин Самарин начал заниматься абстрактной фотографией в 70-е годы прошлого века. В отличие от большинства современников, которые стремились контролировать все этапы производства фотографии, Самарин освобождает свои снимки от всех ограничений.
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