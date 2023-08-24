Metro новости

72 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Хватит придумывать ерунду. Гнать из России....В Госдуме предлож...
  • Буданов Владимир
    Пу..?Дерзкий мигрант у...
  • Александр Лагуткин
    То-ли ещё будет, когда Хуснуллин и К натащат сюда миллионы дикарей со средневековым мышлением.Дерзкий мигрант у...

Метапортреты Бродского и Окуджавы покажут в катакомбах: в Петрикирхе откроется выставка Валентина Самарина

Метапортреты Бродского и Окуджавы покажут в катакомбах: в Петрикирхе откроется выставка Валентина Самарина

Валентин Самарин начал заниматься абстрактной фотографией в 70-е годы прошлого века. В отличие от большинства современников, которые стремились контролировать все этапы производства фотографии, Самарин освобождает свои снимки от всех ограничений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх