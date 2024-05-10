«У меня кость широкая». Зависит ли вес от генетики? Три типа телосложения. Индекс Соловьёва

Ответ на этот вопрос ищут практически все – как обычные люди, так и научные эксперты. Правда ли вес зависти от генетики? Неужели наша внешность предопределена? Очень часто можно увидеть полную даму, рядом с которой шагает её маленькая копия.
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