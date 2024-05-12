В Рязани водитель припарковался прямо на пешеходном переходе

На фото видно, что автомобиль припаркован прямо на тротуаре под знаком «Пешеходный переход». В комментариях рязанцы пишут: «Звонок в ГАИ и он будет искать ведро по всему городу», «Пример, когда наличие денежных средств, не подразумевает наличие элементарного разума».