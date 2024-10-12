Световозвращающие наклейки украсили рюкзаки кадетов одной из столичных школ Республики Коми

Темное время суток и плохие погодные условия ухудшают видимость пешеходов на дороге. В связи с этим полицейские напоминают пешим участникам дорожного движения о необходимости применения световозвращателей на внешних элементах одежды.
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