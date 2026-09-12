Орёл и министр культуры Любимова. История любви

19 ноября 2021 года министр культуры РФ Ольга Борисовна Любимова в рамках своего очередного рабочего визита в Орёл посетила Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново», что было вполне ожидаемо: мемориальная усадьба писателя – единственное орловское учреждение культуры федерального подчинения и федерального же финансирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мишустин вручил м...
- Клычков прокоммен...
- ВУ Клычков прокоммен...
Якобы следуя завету классика поклоняться старинному дубу, десять дней светили прожекторами на дуб, пока он не рухнул от образовавшегося урагана. Связь событий на видите?