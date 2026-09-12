Орёл и министр культуры Любимова. История любви

19 ноября 2021 года министр культуры РФ Ольга Борисовна Любимова в рамках своего очередного рабочего визита в Орёл посетила Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново», что было вполне ожидаемо: мемориальная усадьба писателя – единственное орловское учреждение культуры федерального подчинения и федерального же финансирования.