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Орёл и министр культуры Любимова. История любви

Орёл и министр культуры Любимова. История любви

19 ноября 2021 года министр культуры РФ Ольга Борисовна Любимова в рамках своего очередного рабочего визита в Орёл посетила Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново», что было вполне ожидаемо: мемориальная усадьба писателя – единственное орловское учреждение культуры федерального подчинения и федерального же финансирования.

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