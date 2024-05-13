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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «Одна из задач – притягивать молодежь. Стоит пример «Металлурга»

«Трактор» принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

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