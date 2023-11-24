До недавнего времени главным преимуществом артиллерии ВСУ считалась дальность ее действия. Используя разведданные НАТО, она осуществляла удары с больших расстояний, оставаясь, в свою очередь, практически недосягаемой для российской артиллерии.
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