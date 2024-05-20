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Закон, порядок, государство

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Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили расчет миномета и бронеавтомобиль ВСУ в районе села Старомайорское на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили расчет миномета и бронеавтомобиль ВСУ в районе села Старомайорское на Южно-Донецком направлении СВО

Артиллеристы из Бурятии только одной батареей за время СВО уничтожили более тысячи целей – это танки, БМП, минометы, реактивные системы залпового огня ВСУ, пункты управления противника.

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