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Мировое обозрение

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Небензя заявил о ПТСР у Германии из-за обвинения России в непопадании в СБ ООН

Небензя заявил о ПТСР у Германии из-за обвинения России в непопадании в СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал резкую и не лишённую сарказма оценку поведению немецкой дипломатии после провала Германии на выборах в Совет Безопасности ООН.

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