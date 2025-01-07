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Лукашенко пообещал сделать все для того, чтобы "тихо, спокойно" передать власть новому поколению

Лукашенко пообещал сделать все для того, чтобы "тихо, спокойно" передать власть новому поколению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Об этом он рассказал во время посещения храма святителя Николая Чудотворца в Логойске во вторник, 7 января, передает информационное агентство .

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