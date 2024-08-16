Дмитрий Спивак: Мобилизационный возраст в Украине снизят до 18-20 лет

Продолжаются очередные потуги с мобилизационным возрастом. Если раньше различные чиновники и военные заявляли, что нужно просто снизить возраст до 18-20 лет, то секретарь оборонного комитета Костенко считает, что возраст для мобилизации в Украине должен быть 20-50 лет.