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Аргументы и Факты

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Собянин рассказал о росте объема экспорта из Москвы при поддержке города

Собянин рассказал о росте объема экспорта из Москвы при поддержке города

Объем экспорта столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) по итогам первого полугодия 2026 года достиг 14 млрд рублей, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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