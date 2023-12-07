ВТБ: китайский юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян

Россияне стали чаще вкладываться в китайский юань, чем в евро. Об этом в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, приводя статистику по клиентам банка.
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