Анкоридж не лечится. Трамп — лекарство от вредных иллюзий

Телеобращение Дональда Трампа стало не столько заранее распиаренным «важным посланием нации», сколько демонстрацией того, насколько быстро американский политик усваивает методы, которые ещё недавно объявлял оружием своих врагов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии