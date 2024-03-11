Канадский министр обороны упрекнул США в затягивании передачи вооружения Украине

Билл Блэр заявил, что Киеву все еще не могут отправить ЗРК NASAMS из-за бюрократии.Канада купила у США зенитный ракетный комплекс NASAMS для Украины, но процесс передачи этого вооружения сильно затянулся.
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