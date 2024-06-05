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Петербургский дневник

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Белый дом назвал «здравым смыслом» применение оружия США по России

Белый дом назвал «здравым смыслом» применение оружия США по России

Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан Администрация США считает, что решение о применении американского оружия и военной техники для нанесения ударов по территории России представляют собой «здравый смысл», передаёт ТАСС заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
В этой связи вполне логично и абсолютно здраво будет применение оружия по территории сша. Точечно. По местам производства оружия, убивающего Русских людей! Ведь для этого есть все возможности, а при таком развитии событий и необходимость.
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16 час.
Сибиряк
Но тогда они должны быть согласны с применением Российского ядерного оружия относительно Америки. Пора осуществить планы 50-ых, и пробить пролив Сталина.
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16 час.

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