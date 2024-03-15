СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    не просто гнать, а расстреливать, как врагов народа!Русским - терпеть...
  • magdoc21
    Да ты батенька азербаран!!! Что же сразу не признался??? Не  стесняйся, мы  - россияне подарки Ленина и Турции с Герм...Фатальный просчёт...
  • алекс кузь
    Коммунизм сплав культуры и технологий. Культура дело поколений. Царь веками грабил народ до одичания. Лопухами и не в...Почему социализм ...

Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Это, конечно, удивительно, но их Reuters вдруг решил позаботиться о России и подсказать Владимиру Путину, как в одну секунду покончить с ЕС, с поставкой вооружения Украине и со всеми Шольцами, фон дер Ляйен и Лагард оптом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Масюк
Скорее всего деза. Ведь прям напрашиваются. Пытаются отвести удар от чего-то сильно более важного.
Ответить
20 час.
N ET
либо во что то втянуть, чтоб смогли легально потом 300 млрд забрать
Ответить
19 час.
Юрий Селиванов
Маразм и еврейские игрища,  как можно угрожать самодостаточной стране к тому же имеющий лучший в мире &quot;последний довод королей&quot;. Украли 300 миллиардов, вернём с процентами дай только срок.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх