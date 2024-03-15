Это, конечно, удивительно, но их Reuters вдруг решил позаботиться о России и подсказать Владимиру Путину, как в одну секунду покончить с ЕС, с поставкой вооружения Украине и со всеми Шольцами, фон дер Ляйен и Лагард оптом.
Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Масюк
Скорее всего деза. Ведь прям напрашиваются. Пытаются отвести удар от чего-то сильно более важного.
Ответить
20 час.
N ET
либо во что то втянуть, чтоб смогли легально потом 300 млрд забрать
Ответить
19 час.
Юрий Селиванов
Маразм и еврейские игрища, как можно угрожать самодостаточной стране к тому же имеющий лучший в мире "последний довод королей". Украли 300 миллиардов, вернём с процентами дай только срок.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии