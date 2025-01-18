Конгрессмен потребовал у Минюста начать расследование против брата Байдена

Начать расследование против брата президента Джо Байдена — Джеймса Байдена, — потребовал у будущего руководство Минюста США в администрации избранного президента Дональда Трампа глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер 17 января в письме, опубликованном на сайте комитета.