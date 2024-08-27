США уличили во включении Молдавии и Румынии в перевозку биоматериалов с Украины

США начали включать Молдавию и Румынию в схемы перевозки биоматериалов с Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.
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