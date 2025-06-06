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Неординарные газовые новости

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Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Новый повод собрать деньги с населения.14 лет и точка, п...

Европа устала переплачивать доллару, американский газ уступает место трубе

Европа устала переплачивать доллару, американский газ уступает место трубе

Американский СПГ теряет покупателей быстрее, чем растёт инфляция Свежие данные американской таможни показали, что в апреле поставки сжиженного газа из США в Евросоюз обвалились на девять процентов, объём – всего 2,6 млрд долларов.

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