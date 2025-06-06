Европа устала переплачивать доллару, американский газ уступает место трубе

Американский СПГ теряет покупателей быстрее, чем растёт инфляция Свежие данные американской таможни показали, что в апреле поставки сжиженного газа из США в Евросоюз обвалились на девять процентов, объём – всего 2,6 млрд долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии