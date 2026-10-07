Эксперт Шилейко: ИИ не должен самостоятельно назначать лечение

ИИ-инструментам нельзя доверять подбор персонального лечения, но они могут помочь врачу выбрать оптимальную тактику для конкретного пациента, рассказал RT ассистент кафедры физиологии ИФ Пироговского Университета Станислав Шилейко.
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