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RT Russia

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Эксперт Шилейко: ИИ не должен самостоятельно назначать лечение

Эксперт Шилейко: ИИ не должен самостоятельно назначать лечение

ИИ-инструментам нельзя доверять подбор персонального лечения, но они могут помочь врачу выбрать оптимальную тактику для конкретного пациента, рассказал RT ассистент кафедры физиологии ИФ Пироговского Университета Станислав Шилейко.

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