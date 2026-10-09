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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «В Будапешт я не поеду. Столько держать форму тяжеловато, хочу отдохнуть и набирать заново»

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) сообщила, что не планирует принимать участие в турнире Budapest Trophy.

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