Три новых маршрута запускают в Астрахани завтра

В пятницу, 22 декабря, в Астрахани начнут работу три новых маршрута. Автобусы малой вместимости пойдут по маршрутам: № 85 «Улица Маркина - Сабанс Яр» № 61 «ТЦ Московский - Городское кладбище № 3» № 59 «Площадь Октябрьская - Городское кладбище № 3».
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