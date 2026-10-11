Ушла из «ВИА Гры» ради свободы, а потом признала неудачу: что произошло с карьерой Анастасии Кожевниковой

Осенью 2018 года Анастасия Кожевникова покинула «ВИА Гру» — коллектив, в котором провела пять лет. Решение выглядело смелым: певица оставляла известную группу ради собственного проекта.
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