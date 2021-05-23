С демографией, говорите, у нас плохо? Да нет! Рождаемость лучше, чем в позднем СССР

Элина МорозоваПолитикаС демографией, говорите, у нас плохо? Да нет! Рождаемость лучше, чем в позднем СССР Вы, наверняка, сильно удивлены этому названию и готовы начать "забрасывать меня камнями", но подождите немного.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyПоколению, которое помнит социализм - ни года, ни копейки! На что направлена такая принципиальная позиция государства?Речь пойдет о тех поколениях, которые еще помнят социализм и СССР, пусть даже маленьким ребенком. И речь пойдет о том, что почему - то поколению, которое помнит социализм правительство не дает ни года, ни копейки! А ведь это - десятки миллионов человек! Поколения 40 - х, 50 - х, 60 - х, 70 - х... Сейчас всем видно, что об этих поколениях напрочь забыли! Пенсионеры этих поколений вынуждены выживать на пенсии в 12 - 15 тысяч рублей. Предпенсионерам добавили годы к пенсионному возрасту. Сейчас с экранов телевизоров и со страниц СМИ только и слышно - "семьям с детьми, семьям с детьми, семьям с детьми". Как будто свет клином сошелся на семьях с детьми! Мы растили своих детей без всякой помощи, без материнских капиталов и ежемесячных выплат. Так почему же сейчас идет такое перераспределение бюджета в пользу семей с детьми, а не в пользу пенсионеров и более молодых, но уже за 40 людей, которые уже просто не могут выжить на такой размер пенсии и на размер таких зарплат? А в телевизоре в отношении этих поколений, прямо - таки, вакуум сложился эдакий! Прямо, вот нет их и все! Ни копейки помощи, ни года к пенсии! Какую помощь оказало государство этим людям в период Ковида? Да никакую! В отношении пенсионеров, вообще, бытует мнение, что, мол, сами выживут, без помощи - люди закаленные, страну поднимали... И с новым пенсионным возрастом справятся, и на пенсию в 12 000 рублей проживут! Ну или не проживут...Помнится в 90-х, отец говорил мне: зачем ты идёшь работать в коммерческую структуру? У тебя же не будет пенсии! На что я ему отвечала: -Я буду зарабатывать в 3 - 5 раз больше и деньги мне нужны сейчас! "История" нас рассудила; он умер в возрасте 56 лет. Нет, на пенсию ОН всё - таки сходил, на 3 месяца - по инвалидности.... А моя "пенсия" ушла за горизонт. И есть ли шанс до неё дожить? Сомнительно! Раньше вышедшие на пенсию помогали своим детям растить внуков и материально и тем, что принимали участие в воспитании этих самых внуков, пока родители работали. Теперь "эффективные менеджеры", дорвавшиеся до кормушки и поэтому мертвой хваткой вцепившиеся во власть, отобрав пенсии за пять лет раздают их через Пенсионный фонд в виде всевозможных подачек на детей. А люди которые прошли перестройку, Чернобыль, Афган, Чечню, веселые 90 - е, растили своих детей без всяких капиталов и ипотек, должны ещё и поработать не дожив до пенсии. Не получив и этой копеечной подачки государства, зачастую меньшей прожиточного минимума. А при выходе на пенсию - получать свои 12 000 рублей и "не вякать"...Nataly))))к 2022 году, по вполне вероятному, если одновременно с ростом рождаемости удастся снижать и смертность к 2026-2030 годам и по самому пессимистичному к 2040 году)))) ха-ха-ха рожать станем прямо в канавке под кустом от тех кого днем с огнём не отловишь ели что. Вот уже зайчики дерезайчики 167 миллиардов деточкам должны по алиментам а государство не только их не ловит так ведь и фонд выплат мамашкам из казны за шустриков скользких папочек не спешит создавать.... угу-угу понарожают именно здесь и сейчас современные неглупые женщины. вот государству надо пусть чиновничек ожиревший и рожает у него брюхо отожравшееся уже на все 9 месяцев беременности отросло.ирина Северова северова (гуляева)Не все так плохо . Маргиналы рожают. А кто побогаче , все норовил в США улететь рожать , чтобы ребенок был гражданином США.Natalyрусскоговорящая диаспорка Германии плодится лихорадочно на одну тётку минимум три чада. немцы хорошо платят за рождение им граждан ФРГ вот они то хорошо понимают что такое человеческий ресурс им молодое сильное свежее только в радость, а у нас чиновницы до сих пор с высоких трибун орут вас никто не просил рожать государство вам ничего не должно да и макарошки нынче дёшевы везде одинаково стоят)))))ирина Северова северова (гуляева)ПОДЧЕТ и ПРИКРАЩАЛИСЬ. порадовали...Natalyу нас экономика кризисная и это одна из особенностей рыночной экономики. Её составляющая. Рост сменяется кризисом. Другого не дано. Социальная структура также неустойчивая в России особенно. Профессиональный рост крайне зависим от профессионального развития. Рынок труда динамичен и актуальные профессии 10 лет назад еще через 10 лет уже низкооплачиваемые. И чтобы зарабатывать больше и больше, или хотя бы не терять доход для поддержания адекватного уровня жизни семьи и детей, чтобы защитить их от этих кризисов – нужно постоянно вкладываться в себя. В родителя, а не в ребенка. В того кто ответственен за рост доходов, а не тот, кто находится в статусе иждивенца. Нам стоит усвоить, что мы как индивиды, должны каждый день вкладываться в личностное развитие. Именно оно определяет наш социальный статус, финансовое благополучие, наш уровень культуры, нашу внешность и так далее. И семья, брак, партнерские отношения – это параллельное движение двух (а если есть дети, то трех, четырех и так далее) обособленных индивидов. Они сосуществуют вместе, и если происходит несоответствие, то разрыв отношений – нормален. Развод должен быть направлен на то, чтобы продолжить это индивидуальное движение. И не должно быть никакого чувства вины или чувства греховности за то, чтобы определять свою жизнь именно таким образом. Ставя себя в центр и приоритет. Чем более развитый индивид – тем больше достижений он проецирует в партнера, семью, детей, общество, страну, цивилизацию. И это самое важное и самое эффективное. Все больше и больше семей вступают в стадию постиндустриального развития, не обладая адекватным пониманием тех требований, которые перед ними стоят. И тут идет цепная реакция. Семья образуется и вроде как на перспективу роста, но дальше начинается понижение финансового и социального статуса. Включается детоориентирование: все в детей, все в их будущее, все в семью. От этого карьеры родителей приходят в упадок, потому что надо вкладываться в самих себя, а на этом экономят. Появляется психологический перегруз от всех проблем и нереализованных целей. Прежде всего личного характера. Дальше, с огромной долей вероятности происходит жесткий развод с отрицательным опытом. С еще большим ухудшением материального положения после раздела имущества. И дальше риск маргинализации и алкоголизации. То, что статистически наша реальность из реальностей. И цикличность в том, что ребенок за счет проблем родителей также попадает в категорию низшего класса с низким уровнем образования, низкой социальной ориентацией. Уровень культуры - низкий. Уровень профессиональной эффективности – начальный. И дальше запускается новый цикл, который ждет льготной поддержки государства. То есть семьи, которые вроде бы и воспроизводят себя, чисто демографически все окей и это нужное, но на деле – это неэффективная модель для общества. Потому что льготами туда накачивается, стимулируется: и потребительские кредиты, и ипотеки, и материнские капиталы, и социальная инфраструктура, и садики доступные, и здравоохранение, но эффективного воспроизводства нет. И родители теряются и попадают в сложные ситуации. И их дети тоже воспроизводят кризисную форму. Та самая «стоимость человека», то, что он в итоге возвращается в общество – она минимальна. А значит вся эта поддержка и стимулирование – контрпродуктивны.NatalyК 2030 году население России может сократиться на 2,8 млн человек, «и это ещё лучшие прогнозы». Об этом заявила ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме о законодательном регулировании в сфере здравоохранения. Улумбекова передала «Открытым медиа» презентацию своего доклада парламентариям, отметив, что в свои предвыборные программы КПРФ, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» уже включили ряд её предложений. Слушания в Госдуме организовала фракция КПРФ, пригласив Улумбекову в качестве эксперта. «Состояние критическое, прогноз неблагоприятный» — так начала Улумбекова своё выступление и заявила о кризисе в демографии, состоянии здоровья населения и системе здравоохранения. Она сообщила, что в 2020 году естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими) составила почти 700 тысяч человек. При этом общая потеря составила 600 тысяч, так как в Россию «приехали 100 тысяч мигрантов». По её словам, исходя из средних прогнозов Росстата, каждый год население России будет сокращаться в рамках естественной убыли на 530 тысяч человек, при этом в год могут приехать до 200 тысяч мигрантов. Это значит, что ежегодная убыль составит около 300 тысяч человек в год. Убыль 2,8 млн человек — это прогноз сокращения на десять лет. Эксперт отметила, что сейчас темпы падения рождаемости аналогичны темпам после распада Советского Союза. И если бы рождаемость осталась на уровне 1990 года, то к этому времени в России родилось бы на 11 млн человек больше. Улумбекова связала падение рождаемости с падением доходов населения и выразила мнение, что «нужны экстраординарные меры, чтобы увеличить число рождений вторых и последующих детей». По оценкам Улумбековой, если бы Россия хотя бы сохранила уровень смертности таким же, как в 1990-м, то население бы составляло на 13,5 млн человек больше. Говоря о «коронавирусном» 2020 годе, Улумбекова напомнила, что смертность возросла на 18% по сравнению с предыдущим годом, а число умерших на 1 млн населения в России составляет 2,2 тысячи — это «в три раза выше, чем в Германии или Франции». Улумбекова указала, ориентируясь на собираемые добровольцами данные о смерти медицинских работников «Книга памяти», что в России выше и доля умершего медперсонала к числу всех умерших от COVID-19 — 1,3% (1350 человек). Этот показатель выше, чем в Великобритании, США, Польше, Италии, Индии и Канаде. Длительное недофинансирование Причину сложившейся ситуации она видит в «длительном недофинансировании здравоохранения». По словам Улумбековой, в России этот показатель «редко поднимался выше 3% от ВВП» — это в 1,6 раза меньше, чем в «новых» странах Евросоюза (Чехия, Польша, Венгрия, страны Прибалтики), и в 2,4 раза ниже, чем в «старых». Она указала, что в 2018—2020 годах финансирование росло, однако с 2021 года начало сокращаться. Также Улумбекова назвала «губительными» реформы здравоохранения, известные как «оптимизация». В презентации указано, что с 2012 года по 2018 год потоки больных выросли, а мощности и финансирование системы здравоохранения сократились: «Это лишило нас резервов».Комментировать
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