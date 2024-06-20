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Ромащенко о форварде Венгрии Адаме: «С весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Мартина много хороших качеств» 

— Сколько в заявке на Евро игроков, с которыми успели поработать в «Ференцвароше»? — Два запасных: вратарь Дибус и защитник Ботка, а также форвард Варга, который летом 2023-го перешел к нам из клуба «Пакш».

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