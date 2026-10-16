В Музее транспорта Москвы можно увидеть "Москвич" – легенду отечественного автопрома. Округлый удлинённый капот и выразительные колёсные арки не спутать ни с чем! Серийный выпуск легковушки на столичном заводе одобрил лично Иосиф Сталин.
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