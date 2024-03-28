В Кремле заявили об отсутствии планов блокировать Telegram в России

В то же время пресс-секретарь президента призвал Павла Дурова обратить внимание, что мессенджер все чаще используют террористыПланов блокировать в России Telegram нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову следует уделять больше внимания платформе, поскольку ее используют террористы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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