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ЧП в Астарахани: Совершено нападение на известного футбольного тренера Евсеева

ЧП в Астарахани: Совершено нападение на известного футбольного тренера Евсеева

В Астрахани напали на бывшего футболиста сборной России.Неизвестный с ножом набросился на 48-летнего экс-футболиста сборной России, тренера питерского "Ленинградца" Вадима Евсеева.

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