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Тренер "Вашингтона" Карбери о травме Овечкина: он проходит обследование

Тренер "Вашингтона" Карбери о травме Овечкина: он проходит обследование

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери кратко ответил на вопрос о состоянии российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты".

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