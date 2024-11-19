Тренер "Вашингтона" Карбери о травме Овечкина: он проходит обследование

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери кратко ответил на вопрос о состоянии российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты".
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