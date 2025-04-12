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Телеканал «Моя Планета»

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Ежедневные задачи, которые тяжело делать в космосе

Ежедневные задачи, которые тяжело делать в космосе

Быть космонавтом непросто: надо не только отвечать за обслуживание приборов, но и решать такие повседневные задачи, как приготовление пищи и стирка, а в условиях невесомости это не так просто, как может показаться.

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