Ежедневные задачи, которые тяжело делать в космосе

Быть космонавтом непросто: надо не только отвечать за обслуживание приборов, но и решать такие повседневные задачи, как приготовление пищи и стирка, а в условиях невесомости это не так просто, как может показаться.
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