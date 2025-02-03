Еще шесть зданий Москвы признаны объектами культурного наследия

В список объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения вошло еще шесть зданий Москвы. В их числе главные дома городских усадеб и доходные дома XIX века, а также жилой дом первой половины XX века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии