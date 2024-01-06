Украина превратится для НАТО в полигон для цифровой борьбы с Россией Евгения КомароваПо инициативе НАТО Украина превращается практически в полигон для тестирования методов борьбы с Россией в цифровой сфере.
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