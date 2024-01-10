Депутат Бундестага анонсировал строительство на Украине техцентра для обслуживания танков Leopard

Украину продолжают превращать в НАТОвскую базу. Правда, с некоторыми украинскими особенностями. Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH сообщила, что строит на Западной Украине центр технического обслуживания своей военной техники.
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